Корабли Северного флота вышли в Баренцево море в ходе учений

Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В составе отряда - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военные моряки будут решать задачи по обеспечению безопасности районов морской экономической деятельности РФ в северных морях в случае возникновения кризисных ситуаций. Кроме того, отработают действия по защите национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.

Учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего будет задействованы более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.