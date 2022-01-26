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26.01.2022 12:17
Рубрика: Общество

Находки под Калининградом подтвердили связи Пруссии и Древней Руси

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Древнерусские свинцовые пломбы и вислая княжеская печать из свинца, найденные в прусском селище. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН Древнерусские свинцовые пломбы и вислая княжеская печать из свинца, найденные в прусском селище. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
Древнерусские свинцовые пломбы и вислая княжеская печать из свинца, найденные в прусском селище. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН

Первые результаты исследований поселения прусских племен XI-XIII веков, обнаруженного под Калининградом, обнародовал Институт археологии РАН.

Фото: depositphotos.com
В Калининградской области найдены уникальные артефакты "темных веков"

Поселение, существовавшее между эпохой викингов и началом крестового похода в Пруссию Тевтонского ордена, получило название "Селище Привольное-1". Как сообщили в пресс-службе института, это первое поселение, археологические раскопки на котором показали, что племена пруссов задолго до принудительной христианизации имели устойчивые торговые и культурные связи с Древней Русью, уже принявшей в то время христианство.

О возможной связи прусских земель и Великого Новгорода есть упоминания еще в трудах историков XVIII века, говорит об этом и название Прусской улицы, одной из древнейших в городе. Однако материальных свидетельств, подтверждающих такие контакты, в Калининградской области до сих пор было найдено очень мало.

В числе находок в Привольном-1 - бронзовая матрица для изготовления серебряных подвесок, фрагменты нательных крестиков и другие предметы, характерные для материальной культуры Древней Руси.

Удивила ученых вислая свинцовая печать псковского и новгородского князя Всеволода Мстиславовича (около 1095-1138 годов). Такой печатью заверяли грамоты, могли для этой цели использоваться также найденные здесь свинцовые пломбы "дрогичинского" типа, широко распространенные по всей Древней Руси и иногда служившие торговыми ярлыками и даже аналогом монет.

- Исследование селища Привольное-1 открывает новую главу в истории Калининградской области, - считает руководитель раскопок, научный сотрудник ИА РАН Ярослав Прасолов. - Традиционно считается, что прусские племена до прихода на эту территорию Тевтонского ордена испытывали сильное влияние германских племен, в первую очередь скандинавов, с которыми их связывали матримониальные, торговые и культурные связи. Новые находки, причем в непотревоженном культурном слое поселения, указывают на взаимодействие жителей полуострова с Древней Русью. Дальнейшие раскопки помогут установить, какими были отношения между этими двумя географически удаленными территориями.

- Поселение существовало в сложное и недостаточно изученное время, когда заканчивалась эпоха викингов, влияние скандинавов в регионе ослабло, образовывались новые военно-политические союзы и менялись социальные связи, - пояснил Константин Скворцов, руководитель отряда археологической экспедиции ИА РАН. - Мы исходим из того, что селище Привольное-1 входило в целую сеть поселений, связанных с межрегиональной торговлей. Свидетельства этих торговых отношений мы встречаем на многих погребальных памятниках полуострова. Дальнейшие исследования позволят выяснить, какой была поселенческая структура в этом микрорегионе и как древние пруссы взаимодействовали с внешним миром.

Справка "РГ"

"Селище Привольное-1" было открыто отрядом археологической экспедиции ИА РАН под руководством Константина Скворцова в 2016 году, во время археологических разведок в Зеленоградском районе перед продолжением строительства автобана "Приморское кольцо". Памятник включили в перечень выявленных объектов культурного наследия региона в 2020 году, а в 2021-м здесь были проведены первые полноценные археологические раскопки.

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