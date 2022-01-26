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26.01.2022,  
09:05
Текст:  Антон Валагин

Носитель "Посейдонов" введут в строй летом

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Первый носитель стратегических подводных беспилотников "Посейдон", атомную подлодку специального назначения "Белгород" планируется передать ВМФ летом 2022 года. Об этом ТАСС сообщили два информированных источника.

Фото: vitalykuzmin.net
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- Передачу флоту АПЛ "Белгород" предполагается приурочить к дню ВМФ, который будет отмечаться 31 июля, - рассказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих данных агентство не располагает. Другой источник добавил, что подлодка будет нести службу на Тихоокеанском флоте.

Ранее глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что государственные испытания корабля завершатся в 2022 году. Предприятие продолжает строительство второго носителя "Посейдонов", АПЛ "Хабаровск".

АПЛ "Белгород" спущена на воду в апреле 2019 года. По данным из открытых источников, 184-метровый корабль имеет подводное водоизмещение 30 тысяч тонн и несет шесть "Посейдонов" в носовой части.

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