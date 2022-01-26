Новое исследовательское судно ВМФ России вышло на ходовые испытания

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное в Калининграде по заказу Минобороны России, готовится к началу заводских ходовых испытаний.

Как сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", судно совершило переход в Балтийск из акватории завода. На его борту работает сдаточная команда завода совместно с экипажем.

Запланировано несколько выходов в море, во время которых будут проверены все системы и механизмы судна. По завершении заводских ходовых испытаний планируется передача "Евгения Горигледжана" заказчику.

Справка "РГ"

ОИС проекта 02670 "Евгений Горигледжан" построено в результате ремонта и переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Работы на ПСЗ "Янтарь" были начаты 19 марта 2016 года, судно спущено на воду 25 декабря 2020 года.

Судно названо в честь советского и российского инженера-конструктора, генерального конструктора атомных подлодок спецназначения. Предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки дна, оказания помощи силам поиска и спасения на море, способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты.