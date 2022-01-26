Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.01.2022,  
17:17
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Новое исследовательское судно ВМФ России вышло на ходовые испытания

Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь" Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"
Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное в Калининграде по заказу Минобороны России, готовится к началу заводских ходовых испытаний.

Как сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", судно совершило переход в Балтийск из акватории завода. На его борту работает сдаточная команда завода совместно с экипажем.

Запланировано несколько выходов в море, во время которых будут проверены все системы и механизмы судна. По завершении заводских ходовых испытаний планируется передача "Евгения Горигледжана" заказчику.

Справка "РГ"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Петербурге спустили на воду новый корабль противоминной обороны

ОИС проекта 02670 "Евгений Горигледжан" построено в результате ремонта и переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Работы на ПСЗ "Янтарь" были начаты 19 марта 2016 года, судно спущено на воду 25 декабря 2020 года.

Судно названо в честь советского и российского инженера-конструктора, генерального конструктора атомных подлодок спецназначения. Предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки дна, оказания помощи силам поиска и спасения на море, способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Look in The Past / youtube.com
Восстановлено видео атаки японских камикадзе на авианосец ВМС США 13:30
Миниатюрные крылатые ракеты разрабатывают в России 24.01.2022
Корветы Балтийского флота отправились в дальний поход 24.01.2022
испытания
Фото: U.S.Air Force|Wikimedia.org
Появились подробности аварии F-35 на авианосце США 10:40
Дрон "Охотник" с плоским соплом взлетит летом 24.01.2022
Завершены испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии 17.01.2022
корабли
Вооруженные силы РФ в 2021 году получили свыше 5 тысяч новых вооружений 21.01.2022
Появилось видео авиаудара по немецкому конвою в годы войны 19.01.2022