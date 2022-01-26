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26.01.2022 17:16
Рубрика: Общество

В Петербурге открылся Музей блокадной медицины

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге начал работу Музей блокадной медицины. Это первое в стране экспозиционное пространство такого рода.

Фото: Из архива Детской больницы имени К.А.Раухфуса
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Как сообщили в самом музее, посетители смогут увидеть уникальные документы, рассказывающие о том, как работали больницы и амбулатории в период блокады Ленинграда. Представлены врачебные инструменты, емкости для хранения лекарственных препаратов, медицинская форма. Экспонаты необычны, например, на одном из стендов выставлена противодизентерийная поливакцина. В блокадном Ленинграде большое значение придавалось иммунизации граждан, людям делали прививки от дизентерии и брюшного тифа, чтобы предотвратить эпидемию.

Другой уникальный экспонат - "Атлас важнейших авитаминозов человека и форм дистрофии, отмеченных во время блокады Ленинграда в 1941-1943 годах". В этом атласе для врачей, составленном капитаном медицинской службы Александрой Расторгуевой, дается подробное описание алиментарной дистрофии, с которой столкнулись сотни тысяч ленинградцев в это страшное время.

Также представлены материалы о работе больницы Софьи Перовской. Посетители смогут узнать, как проводились операции, в каких условиях работали врачи и медсестры, каким было снабжение врачей и пациентов.

В одном из выставочных залов представлен санитарный автомобиль ГАЗ-АА, он принадлежит Военно-медицинскому музею. В годы блокады именно на таких машинах по Дороге жизни вывозили раненных и эвакуировали пациентов с тяжелыми заболеваниями. Всего на "полуторках" было перевезено более 20 тысяч человек.

Музей блокадной медицины расположен на территории Военно-медицинского музея. Посетители могут увидеть экспозицию по единому билету.

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