Жительница Коми перевела телефонным мошенникам 3,4 миллиона рублей

Следователи МВД Республики Коми возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Жительница города Вуктыла перевела неизвестным лицам 3,4 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, все началось стандартно. 40-летней женщине, кстати, работнику сферы экономики, позвонил "сотрудник банка". И заявил, что на нее пытаются незаконно оформить кредит.

Женщина разговаривала с абонентом четыре часа. После этого пошла в банк и стала оформлять кредит, чтобы, якобы, обезопасить собственные средства. Там поинтересовались, зачем ей такая большая сумма. Гражданка ответила, что хочет купить машину.

В итоге она осуществила четыре транзакции на банковские карты физических лиц. А на следующий день поняла, что ее обманули. Написала заявление в полицию. Теперь мошенников будут искать сотрудники правоохранительных органов. Полиция в очередной раз напомнила жителям Коми быть бдительными и не поддаваться на уговоры телефонных мошенников.