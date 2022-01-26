В Волгоградской области от отравления газом погибли шесть человек

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело после гибели шести мужчин в Рахинском сельском поселении, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Дело завели по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По данным следствия, семеро уроженцев ближнего зарубежья прибыли на территорию Волгоградской области для работы в сельском хозяйстве. 26 января один из приезжих направился теплицу, где обнаружил тела шестерых своих товарищей. Он вызвал скорую помощь, но врачи ничем помочь не смогли. Мужчина, который обнаружил тела, доставлен в медицинское учреждение.

Предварительно причиной смерти называется отравление угарным газом. В теплице располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода оставались в замкнутом пространстве.

На место происшествия выехала следственная группа. Расследование продолжается.