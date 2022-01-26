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26.01.2022 16:13

Энергетики Ямала готовы к работе в условиях распространения "омикрона"

В связи с распространением штамма коронавируса "омикрон" АО "Ямалкоммунэнерго" перевело часть сотрудников на удаленную работу и минимизировало проверки приборов учета. Однако эти меры не отразятся на качестве оказываемых услуг.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в компании принят ряд мер: беременные женщины, работники с хроническими заболеваниями, частично административный персонал переведены на дистанционный режим работы. Специалисты оперативного и основного производственного состава, задействованные на объектах коммунальной энергетики, трудятся в привычном графике. Порядок работы контролеров сектора энегоучета будет носить заявительный характер, плановые проверки приборов учета коммунальных услуг минимизированы.

"Карантинные меры не отразились на распорядке трудового дня. Бесперебойное и надежное теплоснабжения города в приоритете", - рассказал начальник цеха теплоснабжения Надымского филиала компании Юрий Суржавский.

Отметим, уровень коллективного иммунитета в компании составляет почти 90%. В филиалах установлены рециркуляторы ДЕЗАР, применяются аппараты для дезинфекции помещений гипохлоритом натрия, производится влажная уборка и обработка антисептическими препаратами.

"Маски, перчатки, средства дезинфекции закуплены в полном объеме. Выдача средств индивидуальной защиты производится на постоянной основе, по мере необходимости", - сообщил начальник управления по промышленной и экологической безопасности АО "Ямалкоммунэнерго" Алексей Ухалов.

АО "Ямалкоммунэнерго" является предприятием непрерывного производственного цикла. От работы энергокомпании зависит надежность и бесперебойное снабжение потребителей Ямала коммунальными ресурсами.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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