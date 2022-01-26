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26.01.2022 13:14

"Транснефть-Сибирь" направила на безопасность условий труда 768 млн рублей

АО "Транснефть - Сибирь" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда в минувшем году. На обеспечение безопасных условий труда сотрудников предприятие направило 768 млн рублей.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

В течение года большое внимание уделялось реализации мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года проводится вакцинирование и ревакцинирование работников от COVID-19, к началу 2022 года привито 94% от общей численности персонала, подлежащего вакцинированию. Уровень вакцинации сотрудников, работающих на вахтовых объектах, составляет 100%. В рамках превентивных мер проводится обязательная термометрия и дезинфекция.

На приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в прошлом году направлено более 400 млн рублей. В рамках лечебно-профилактических мероприятий проведены периодические медосмотры10 тысяч работников, 3 тысячи человек прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено свыше 1 тысячи медицинских аптечек.

Одним из приоритетов деятельности АО "Транснефть - Сибирь" является развитие культуры производственной безопасности и пропаганда неукоснительного соблюдения требований охраны труда, повышение знаний работников. Регулярно проводится контроль соблюдения санитарных норм и правил.В том числе, в 2021 году на производственных объектах выполнена реконструкция 33 систем вентиляции и кондиционирования, 35 систем освещения, проведен капитальный ремонт 18 санитарно-бытовых помещений.

Производственные объекты акционерного общества обеспечены знаками безопасности, табличками с поясняющими надписями и плакатами по безопасности труда. Обучение на курсах по охране труда в 2021 году прошли 1178 работников.

В 2021 году предприятие подтвердило соответствие системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда требованиям стандарта ISO 45001:2018, получив соответствующий сертификат по итогам внешнего инспекционного аудита.

Среди филиалов состоялся конкурс "Лучшее подразделение по охране труда" с целью повышения культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.Победителем признан коллектив ЛПДС "Конда" Урайского управления магистральных нефтепроводов.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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