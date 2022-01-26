В Челябинске экстренно эвакуировали чиновников мэрии

Сегодня утром прошла эвакуация всех работников мэрии Челябинска. Помещения проверяли силовики.

- Сотрудники полиции только что попросили всех, кто работает в здании, выйти на улицу для проверки помещений, - сообщили в пресс-службе администрации в 11 часов утра.

Однако уже через 20 минут дали отбой тревоги. После проверки сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места.

Стоит отметить, что 25 и 20 января из-за ложных сообщений о минировании в Челябинске пришлось экстренно отменить занятия во всех школах.