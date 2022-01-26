В Яндексе рассказали, какие уловки использовали спамеры в 2021 году

Каждый день набор сервисов Яндекс 360 отправляет в спам примерно 55 миллионов писем. У большинства из таких сообщений криминальная цель - украсть платежные данные пользователя.

Если бы почта не отфильтровывалась, то по статистике каждое третье письмо в ящике было бы спамом. Аналитики изучили, какие уловки чаще всего использовали злоумышленники в прошлом году, и дали советы, как не попасться на удочку мошенников.

Итак, чаще всего спамеры присылали сообщения на следующие темы: бесплатные лотерейные билеты, выплаты от госучреждений и компаний, возврат страховых взносов, зачисление денег на электронный кошелек и письма-приветствия.

"Такие рассылки опасны тем, что обычно содержат просьбы указать платежные данные или другую важную информацию, которая может попасть в руки злоумышленников", - передает пресс-служба компании.

В 2021 году набрал популярность так называемый пустой спам - сообщения, где есть только приветствие или бессмысленный набор символов. С виду - ничего страшного, но на деле такие депеши зачастую содержат вложения, а вот в них уже и скрыто представляющее опасность содержимое. Иногда, чтобы придать весомость письму, аферисты добавляют в него фейковую историю переписки.

Некоторые, чтобы завлечь в свои сети пользователя, присылают ему приглашения на встречи. В этом случае опасные ссылки находятся или в самом тексте письма, или в описании события в календаре.

"Чтобы защитить людей от спама, Яндекс 360 использует технологию, которая учитывает больше десяти тысяч факторов. Собранные данные обрабатываются с помощью библиотеки машинного обучения CatBoost, а потом выносится вердикт, является письмо спамом или нет. А поскольку спамеры постоянно придумывают новые уловки, "Спамооборона" все время обучается и отслеживает любую подозрительную рассылку писем", - говорится в сообщении пресс-службы.