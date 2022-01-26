Рособрнадзор: Снижение качества знаний на фоне пандемии есть там, где нужна практика

В Рособрнадзоре видят предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, но масштаб не катастрофический. Об этом сообщил в ходе съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Мы мониторим эту работу в рамках результатов единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, экзаменов в девятых классах, - отметил Музаев. - Предпосылки пока есть, их не могло не быть, но пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического не произошло.

По словам Музаева, снижение качества заметно там, где есть моменты, связанные с практической частью.

- В некоторых субъектах, где были длительные локдауны, было снижение показателей по предметам, где требуются лабораторные работы. В гуманитарных блоках или в математике мы этого не видим, - подчеркнул Музаев.