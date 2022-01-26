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26.01.2022,  
10:54
Текст:  Светлана Цыганкова

Российские дроны-камикадзе будут поставляться на экспорт

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости

Барражирующий боеприпас КУБ-Э будет поставляться на экспорт. Как сообщила пресс-служба группы компаний "Калашников", этот дрон уже имеет успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях.

Фото: Ростех
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КУБ-Э разработан в ZALA Aero, входящем в группу компаний "Калашников". В ноябре прошлого года он прошел все госиспытания, признанные успешными. На нынешний год запланированы его серийные поставки в ВС России.

Как добавили в пресс-службе, на мировом рынке нет дронов с аналогичными массогабаритными показателями. Его размеры 1210 на 950 на 165 миллиметров. Он в состоянии нести полезную нагрузку до трех килограммов. Развивает скорость до 130 километров в час. В полете может находиться до получаса.

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