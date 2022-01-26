Постановление правительства Ростовской области от 26 января 2022 года № 44 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области на период по 28 февраля 2022 г."

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 24.01.2022 № 1-2092 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области на период по 28 февраля 2022 г. (включительно):

1.1. Заполняемость предприятиями общественного питания оборудованных для обслуживания посетителей помещений и территорий вне помещений не должна превышать 75 процентов от расчетной вместимости указанных помещений и территорий, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом.

Заполняемость предприятиями общественного питания общих залов обслуживания (при их использовании различными хозяйствующим субъектами, оказывающими услуги общественного питания), территорий вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания (фуд-корты, фуд-плейсы) не должна превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест.

1.2. Приостанавливается проведение региональных, межмуниципальных, муниципальных официальных физкультурных соревнований и спортивных соревнований, за исключением профессиональных спортивных соревнований.

1.3. Приостанавливается деятельность по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в общественных местах в закрытых помещениях.

1.4. Приостанавливается деятельность по организации и проведению в закрытых помещениях выступлений музыкальных коллективов, отдельных исполнителей.

1.5. Приостанавливается работа танцевальных залов (площадок), расположенных на предприятиях общественного питания.

1.6. Приостанавливается оказание муниципальными медицинскими организациями плановой первичной медико-санитарной помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за исключением случаев оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, углубленной диспансеризации граждан, перенесших заболевание COVID-19, диспансеризации и профилактических осмотров детей, проведения вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

1.7. Приостанавливается реализация дополнительных образовательных программ (в том числе в сферах культуры, физической культуры и спорта), за исключением их реализации в дистанционном формате и (или) в формате индивидуальных занятий.

1.8. Приостанавливается проведение выставок.

1.9. Государственным органам Ростовской области, органам местного самоуправления и подведомственным им организациям обеспечить перевод не менее 30 процентов работников на дистанционную работу (с учетом необходимости обеспечения исполнения (выполнения) возложенных на указанные органы, организации полномочий (функций).

2. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

3. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 29 января 2022 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







