Умер автор песен Боярского, Глызина и Пьехи Юрий Поройков

24 января в Москве скончался Юрий Дмитриевич Поройков, советский, российский журналист, писатель и поэт-песенник. Песни на стихи Поройкова исполняли Пьеха, Екатерина Семенова, Ольга Зарубина, Глызин, Смеян, Долина, Боярский - пластинка с песнями Поройкова "Заповедная страна" была выпущена на "Мелодии" в 86-м.

О смерти Юрия Дмитриевича сообщили "Известия". По данным издания, поэт скончался в своей квартире на улице Достоевского. Причина не указана.

Юрий Дмитриевич Поройков родился 23 февраля 1935 года. Окончил Башкирский государственный педагогический институт. Работал учителем сельской школы. В 1972-1979 годах - главный редактор журнала "Молодой коммунист", в 1980-1991-х - заместитель главного редактора "Литературной газеты". Заслуженный работник культуры РФ.