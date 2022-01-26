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Умер исполнитель роли Иешуа в "Мастере и Маргарите" Тадеуш Брадецкий

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    26.01.2022, 09:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

24 января на 68-м году жизни в Катовице скончался польский актер и режиссер Тадеуш Брадецкий. Об этом сообщает E-teatr со ссылкой на Силезский театр, художественным руководителем которого артист был в 2007-2013 годах.

Брадецкий родился 2 января 1955 года в Забже. В 1977-м окончил Краковскую высшую театральную школу. Долгое время работал в краковском Старом театре, сначала актером, потом - режиссером и худруком. С 2003-го - режиссер театра Narodowy в Варшаве. Поставил более ста спектаклей на родине, в Корее, Канаде, Франции, Австрии.

Сниматься начал в 70-е: "Кинолюбитель" Кесьлёвского, "Константа", "Спираль" и "Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем" Занусси, Иешуа Га-Ноцри в польском сериале по "Мастеру и Маргарите" 88-го, "Список Шиндлера" Спилберга.

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