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Умер писатель-фантаст и сценарист Владимир Губарев

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    26.01.2022, 10:11
Текст:   Олег Усков

25 января в Москве на 84-ми году жизни скончался советский, российский писатель-фантаст и драматург Владимир Степанович Губарев, первый журналист, прибывший к месту аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в российском Союзе журналистов.

Владимир Губарев родился 26 августа 1938 года в Могилёве в семье военачальника. В 60-м окончил МИСИ имени Куйбышева. Через два года выпустил свою первую книгу - "Дорогами Вселенной". С середины 60-х работал в соавторстве с фантастами Аграновским, Биленкиным, Головановым, Виктором Комаровым и художником Буниным под коллективным псевдонимом Павел Багряк. Создав, в частности, комедию "Новые приключения барона Мюнхгаузена". Режиссером проекта выступил Александр Курочкин, постановщик "Капитанов голубой лагуны" и "Пассажира с "Экватора".

Работал в "Комсомольской правде", "Правде" и журнале "Наука и жизнь", освещая вопросы освоения космоса.

26 апреля 1986 года, оказавшись на месте Чернобыльской аварии уже через несколько часов после катастрофы, под впечатлением от увиденного написал пьесу "Саркофаг", которая была поставлена в 56 театрах мира и имела огромный успех, особенно в Японии. В Великобритании пьеса была отмечена премией имени Лоуренса Оливье.

На канале "Культура" вел цикл передач "Реальная фантастика". Автор сценария документальных картин "Орбиты интеркосмоса" и "Рождение идеи. Циолковский", а также производственной драмы Сергея Никоненко "Корабль пришельцев" - с Табаковым и Стекловым. В основу положена повесть Губарева "Легенда о пришельцах".

Книга Губарева "Секретный атом" получила в 2007-м Беляевскую премию. Публиковался в культовом журнале "Если".

Сын и дочь Владимира Степановича трудятся в космической отрасли.

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