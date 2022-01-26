Умер сценарист "Брута" с Янковским и Фандерой Сергей Рахлин

Умер американский журналист, продюсер и сценарист Сергей Рахлин. Об этом сообщает Deadline ссылкой на Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA). Сергею было 78 лет.

Информацию подтвердила на своем Facebook дочь продюсера Марина, уточняя, что Рахлин ушел "как настоящий боец" - после года борьбы с раком, дома, в окружении семьи.

Близкие создали виртуальный мемориал Рахлину, где можно найти его фото и видеоинтервью.

Рахлин родился в СССР, в Горьком, 5 августа 1943-го. По приезду в США работал генеральным продюсером, ведущим и художественным руководителем ток-шоу, главным редактором газеты "Панорама" и голливудским аналитиком на "Голосе Америки". Писал для газет, журналов и сетевых изданий США, России, Украины, Прибалтики.

В 1996-м влился в ряды HFPA, в деятельности которой играл активную роль. В частности, как исполнительный продюсер премии "Золотой глобус".

Выступил автором сценария лент "Свидетели" и "Брут", военной драмы совместного производства России, Украины, Беларуси, Румынии и США, с Оксаной Фандерой и Филиппом Янковским в главных ролях. В 2016-м фильм был номинирован на ММКФ в категории за лучшую короткометражку.