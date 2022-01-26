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Умерла актриса из "Анжелики - маркизы ангелов" Этшика Шуро

Новости
    26.01.2022, 12:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Умерла французская и голливудская актриса и неявный секс-символ Этшика Шуро. Как передает Telquel, артистка отошла 25 января на 93-м году жизни. Смерть подруги подтвердила в соцсетях марокканская стилист Фадиля эль Гади.

Настоящее имя Этшики - Жаннина Полетт Вере. Родилась она 19 ноября 1929 года в Париже. Окончив курсы медицинского массажа, в 1948-м вышла замуж за Макса Шуро и открыла с ним бизнес по продаже мёда во французской столице.

Далее посещала частную школу актерского искусства, училась в Парижской консерватории искусств. В кино дебютировала в 1953-м, после нескольких картин на родине воодушевилась и отправилась покорять Голливуд, где снялась, в частности, в "Эскадрильи "Лафайет" с Клинтом Иствудом.

Среди других работ - "Побежденные", "Интриганки", "Служебная лестница", "Невыносимый господин Болтун", "Анжелика - маркиза ангелов".

Кроме того, Шуро вошла в анналы ярким романом с марокканским принцем, будущим королем Хасаном II, который прервался после того, как он взошел на престол в 1961-м. Будучи любовницей Хасана, Шуро делала в карьере четырехлетний перерыв, а в 66-м и вовсе оставила кинематограф.

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