Умерла актриса из "Анжелики - маркизы ангелов" Этшика Шуро

Умерла французская и голливудская актриса и неявный секс-символ Этшика Шуро. Как передает Telquel, артистка отошла 25 января на 93-м году жизни. Смерть подруги подтвердила в соцсетях марокканская стилист Фадиля эль Гади.

Настоящее имя Этшики - Жаннина Полетт Вере. Родилась она 19 ноября 1929 года в Париже. Окончив курсы медицинского массажа, в 1948-м вышла замуж за Макса Шуро и открыла с ним бизнес по продаже мёда во французской столице.

Далее посещала частную школу актерского искусства, училась в Парижской консерватории искусств. В кино дебютировала в 1953-м, после нескольких картин на родине воодушевилась и отправилась покорять Голливуд, где снялась, в частности, в "Эскадрильи "Лафайет" с Клинтом Иствудом.

Среди других работ - "Побежденные", "Интриганки", "Служебная лестница", "Невыносимый господин Болтун", "Анжелика - маркиза ангелов".

Кроме того, Шуро вошла в анналы ярким романом с марокканским принцем, будущим королем Хасаном II, который прервался после того, как он взошел на престол в 1961-м. Будучи любовницей Хасана, Шуро делала в карьере четырехлетний перерыв, а в 66-м и вовсе оставила кинематограф.