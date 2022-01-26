В Сеть выложили первый трейлер полнометражного фильма "Чебурашка"

В Сети появился первый тизер-трейлер художественного полнометражного фильма про "Чебурашку" - с "нарисованной на компьютере" меховой креатурой и живыми актерами.

Ролик разместила в TikTok актриса Елена Яковлева. Непосредственно самого Чебурашки там очень точечно, поэтому что-то внятное про его особу сказать пока затруднительно.

Режиссер - Дмитрий Дьяченко, постановщик мегахитовой кинолинейки "Последний богатырь". Яковлева сыграла Шапокляк, Геной стал Гармаш, Чебурашка будет говорить голосом подходяще глазастой Елены Кузьминой (Настя Фомина из франшизы "Кухня"). Плюс на борту Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова (Бусинка из "Настя, соберись!").

Синопсис таков: Что, если Чебурашка на самом деле существует? Что, если он - не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далёкой стране? Что, если он попадет в маленький город у моря и встретит необщительного старика, которому окажется совсем не нужен, познакомится с маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит удивительный шоколад, встретит странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей несимпатичной внучке, и многих-многих других людей. (Так много абстрактных вопросов…).

Премьера картины случится 1 января 2023-го.