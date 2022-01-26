Восстановлено видео атаки японских камикадзе на авианосец ВМС США

Появилось восстановленное в цвете документальное видео атаки японских камикадзе на авианосец США в формате HD.

В Сети опубликовали уникальный кинодокумент - видео атаки японских камикадзе на авианосец США Ticonderoga в цвете и формате HD. Этот драматический эпизод произошел на исходе Второй Мировой войны 21 января 1945 года близ острова Формоза, ныне Тайвань.

В тот день авианосная оперативная группа ВМС США, воспользовавшись ясной погодой, нанесла удары по аэродромам на Формозе, в Пескадорских островах и в Сакисима Гунто на островах Южной Японии.

Японские ВВС предприняли контратаку. Сначала одномоторный самолет осуществил бомбардировку линкора Langley. А через несколько секунд из облаков вынырнул камикадзе и спикировал на авианосец. Он врезался в летную палубу между двумя самолетами рядом со 133-мм артиллерийской установкой. Его бомба взорвалась над ангарной палубой. Несколько самолетов, стоявших неподалеку, вспыхнули, погибли люди, а на корабле начался страшный пожар.

Капитан Кифер приказ сменить курс, чтобы ветер не раздувал пламя. Затем он приказал затопить отсеки с боеприпасами, чтобы предотвратить дальнейшие взрывы.

Пока экипаж боролся с пожаром, авианосец продолжали атаковать другие камикадзе. Зенитчикам удалось сбить три самолета, но четвертый самолет врезался в правый борт судна. В результате взрыва его бомбы загорелось еще несколько самолетов, палубу изрешетило, погибли сто человек, включая капитана.

Однако экипажу авианосца удалось справиться с пожаром и доставить корабль в док.