Вышел трейлер сериала с сыном Энди Серкиса от создателей "Голяка"

Британская телекомпания ITV представила трейлер новой драмы No Return c Шеридан Смит ("Внутри девятого номера" , "Королевский корги") в главной роли. Она повествует о не предвещавшем ничего неожиданного летнем отдыхе женщины Кэти и ее сына-подростка Ноа на турецком курорте. Несколько разомлевшая в теплом климате главная героиня ослабила свой неусыпный контроль за поведением сына, которому откровенно скучно в компании взрослых.

В какой-то момент Ноа решает отправиться на молодежную вечеринку, результатом которой становится уголовное дело. Кэти удается услышать от него только сбивчивые объяснения, но ее материнское чутье подсказывает, что по каким-то причинам Ноа недоговаривает о произошедшем, а ведь на кону - его свобода и будущее.

Помимо Шеридан Смит в сериале снялись Шан Брук, Дэвид Мумени, Мурат Севен и юный Луис Эшборн Серкис (сын Энди Серкиса), а режиссером мини-сериала выступил Джон Александр ("Жизнь на Марсе", "Разум и чувства", "Доверься мне", "Белгравия"). Сценарий создан Дэниэлом Блоклхёрстом, из-под пера которого вышел ошеломительный "Голяк" (Brassic).

Премьера четырехсерийной драмы состоится в феврале 2022 года.