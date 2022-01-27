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27.01.2022,  
12:15
Текст:  Николай Грищенко

19FortyFive: Российский "Панцирь" отращивает длинные когти

Опыт военных конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке привел к развитию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Благодаря более чувствительному радару и новым ракетам у комплекса значительно увеличилась зона поражения целей, в том числе беспилотников на малых высотах.

Как сообщает издание 19FortyFive, усовершенствованный радар с фазированной антенной решеткой на "Панцире-СМ" увеличивает до 75 километров максимальную дальность обнаружения целей.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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Зенитный комплекс также получил на вооружение новую ракету с дальностью полета 40 километров и высотой поражения около 17 километров. Скорость ракеты выросла, что позволяет перехватывать цели, движущиеся со скоростью до 2,9 Маха, или один километр в секунду.

В результате обновленный "Панцирь" сможет угрожать даже сверхзвуковым самолетам и перехватывать атаки сверхзвуковых ракет наземного базирования. Для поражения БПЛА кустарного производства планируют применять другие ракеты - меньшего калибра.

"Большее расстояние обнаружения и поражения воздушных целей позволит "Панцирю" оттеснить малозаметные беспилотные летательные аппараты за пределы эффективного диапазона наблюдения", - отмечает издание.

Проще говоря: беспилотники будут уничтожены до того, как войдут в зону применения собственного оружия и наблюдательных средств.

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Фото: Look in The Past / youtube.com
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