19FortyFive: Российский "Панцирь" отращивает длинные когти

Опыт военных конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке привел к развитию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Благодаря более чувствительному радару и новым ракетам у комплекса значительно увеличилась зона поражения целей, в том числе беспилотников на малых высотах.

Как сообщает издание 19FortyFive, усовершенствованный радар с фазированной антенной решеткой на "Панцире-СМ" увеличивает до 75 километров максимальную дальность обнаружения целей.

Зенитный комплекс также получил на вооружение новую ракету с дальностью полета 40 километров и высотой поражения около 17 километров. Скорость ракеты выросла, что позволяет перехватывать цели, движущиеся со скоростью до 2,9 Маха, или один километр в секунду.

В результате обновленный "Панцирь" сможет угрожать даже сверхзвуковым самолетам и перехватывать атаки сверхзвуковых ракет наземного базирования. Для поражения БПЛА кустарного производства планируют применять другие ракеты - меньшего калибра.

"Большее расстояние обнаружения и поражения воздушных целей позволит "Панцирю" оттеснить малозаметные беспилотные летательные аппараты за пределы эффективного диапазона наблюдения", - отмечает издание.

Проще говоря: беспилотники будут уничтожены до того, как войдут в зону применения собственного оружия и наблюдательных средств.