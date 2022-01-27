АвтоВАЗ сократит выпуск Lada Largus и Xray, а также моделей Renault

Кризис электронных компонентов продолжает вносить коррективы в работу автомобильной промышленности. Практика режима простоя контрпродуктивна, и на АвтоВАЗе обсуждают возможные альтернативы, в числе которых сокращение времени работы конвейеров.

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", мультибрендовый конвейер, на котором выпускают автомобили Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero, может перейти с 8-часовых рабочих смен на пятичасовые. Альтернатива - сокращённая на шесть часов вторая смена. Однако в любом случае время работы составит 10 часов в сутки пять дней в неделю. Ожидается, что сокращение смен начнётся с 31 января.

Причина данных мер остаётся прежняя - нехватка электронных компонентов: блоков управления антиблокировочной системы тормозов и модулей подушек безопасности.

Сообщается, что вслед за мультибрендовой линией время работы может быть сокращено для смен СКП Kalina (Lada Granta) и линии, на которой собираются внедорожники Niva. Ранее "РГ" сообщала, что из "Нив" АвтоВАЗ пока выпускает только Niva Travel.