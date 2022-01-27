Более 10 млрд прививок от COVID-19 сделано в мире

Больше 10 млрд прививок от коронавируса было сделано по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные данные.

Отмечается, что было сделано примерно 10,003 млрд прививок, из которых 2,98 млрд в КНР, 1,67 млрд в Индии и 0,54 млрд в США. Вакцину получили более 90% жителей Камбоджи, Кубы, Мальдив, ОАЭ, Португалии и Сингапура. Еще в 18 государствах вакцинацию прошли более 80% населения. Агентство констатирует, что темпы вакцинации замедлились.

Сообщается, что в России осуществили более 78 млн полных циклов вакцинации.