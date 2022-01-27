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27 января 2022 г.

Указ главы Чувашской Республики от 26 января 2022 года № 3 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции Указа Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2021 г. № 212) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Установить, что с 27 января по 6 февраля 2022 г. включительно реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в:

общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики, - для учащихся 1-11 классов;

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории города Чебоксары Чувашской Республики, - для лиц, являющихся учащимися 1-11 классов общеобразовательных организаций и воспитанниками дошкольных образовательных организаций.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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