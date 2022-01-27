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27.01.2022 11:13
Рубрика: В мире

Южная Корея планирует взять только 1-2 "золота" на Олимпиаде в Пекине

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южная Корея озвучила свои "медальные планы" на зимнюю Олимпиаду-2022, которая стартует 4 февраля в Пекине.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Корейцы решили ограничить свои аппетиты, объявив, что они намерены взять одну или максимум две золотые награды, заняв лишь 15-е место в общем медальном зачете. Напомним, что на предыдущих зимних ОИ-2018 в Пхенчхане, которые были для корейцев домашними, они завоевали 17 наград, включая пять золотых, заняв общее седьмое место.

Фото: AFP/Jung Yeon-je
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Как сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма РК, в общей сложности в Олимпиаде в Пекине от Южной Кореи примут участие 124 человека, включая 63 спортсменов. Всего за две с лишним недели состязаний будет разыграно 109 комплектов наград, но корейцы надеются привезти одну или две награды высшей пробы, которые скорее всего будут добыты в шорт-треке.

По словам близких к корейской делегации источников, на достаточно скромные "медальные аппетиты" повлияло то, что в сборной по шорт-треку, которая обычно и завоевывает основные медали для Кореи на зимних ОИ, сейчас не самая лучшая ситуация. Два спортсмена ушли из команды из-за различных скандалов, причем один из них принял в итоге китайское гражданство и будет выступать за КНР, правда не на этих ОИ. Ожидается также, что в пользу китайцев будет играть и фактор родных стен.

У корейцев подросли неплохие фигуристки-одиночницы, но они вряд ли смогут составить конкуренцию россиянкам. Выступившие очень хорошо на ОИ-2018 бобслеисты и скелетонисты РК в последние годы не блещут и вряд ли могут рассчитывать на подиум. Могут "выстрелить" конькобежцы, где Корея иногда показывает неплохие результаты.

Обращает на себя внимание состав корейской сборной по биатлону. Из трех спортсменов там двое - это бывшие россияне Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова, которые приняли корейское гражданство и уже на ОИ-2018 защищали честь Южной Кореи. В интервью с корейскими СМИ Тимофей Лапшин по поводу своих планов в Пекине сказал так: "Как у настоящего корейца, моя цель на Олимпиаде-2022 - золотая медаль", чем порадовал местных журналистов, которые впрочем, признали, что эти планы "очень смелые".

В мире Восточная Азия Южная Корея Олимпиада в Пекине

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