Постановление правительства Калужской области от 21 января 2022 года № 24 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 21.01.2022 № 3 Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566, от 28.07.2020 № 569, от 25.08.2020 № 649, от 31.08.2020 № 673, от 30.09.2020 № 764, от 13.10.2020 № 795, от 29.10.2020 № 828, от 30.10.2020 № 830, от 25.11.2020 № 889, от 15.12.2020 № 956, от 22.01.2021 № 27, от 19.02.2021 № 80, от 22.03.2021 № 159, от 28.04.2021 № 283, от 27.05.2021 № 333, от 30.06.2021 № 410, от 03.08.2021 № 497, от 30.08.2021 № 562, от 06.09.2021 № 585, от 18.10.2021 № 699, от 22.10.2021 № 714, от 27.10.2021 № 724, от 17.11.2021 № 768, от 13.12.2021 № 865, от 22.12.2021 № 913, от 12.01.2022 № 4) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:

"3. Приостановить на период до 28 февраля 2022 года проведение на территории Калужской области массовых публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек.".

1.2. В абзаце первом пункта 7.11 постановления слова "Достигшим возраста 65 лет и старше" заменить словами "Достигшим возраста 60 лет и старше".

1.3. В пункте 7.14 постановления слова "До 15 декабря 2021 года" заменить словами "До 28 февраля 2022 года".

1.4. Пункт 8.2 постановления признать утратившим силу.

1.5. Дополнить постановление новым пунктом 10.2 следующего содержания:

"10.2. Обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками организации.".

1.6. Дополнить постановление пунктом 10.7 следующего содержания:

"10.7. Осуществлять в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации перевод работников в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, на дистанционную (удаленную) работу, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации, или введение посменной работы, исходя из особенностей режима функционирования организации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 января 2022 года.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







