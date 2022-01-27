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27.01.2022 19:52
Рубрика: В мире

Ли Цзо - художник слова

Российская газета - Спецвыпуск № 19(8667)
Ли Цзо родился в 1957 году в Пекине.
Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо
Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо

В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета, после чего начал преподавать русский язык в Пекинском университете путей сообщения. С 1983 по 2010 год активно занимался переводами произведений русских и советских поэтов на китайский язык, издавал свои переводы в специализированных периодических изданиях по русской литературе.

Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо
Каллиграф перевел на русский язык стихотворение династии Тан

С 2010 по 2015 год Ли Цзо преподавал китайский язык в Белорусском государственном университете. С 2015 по 2018 год в качестве профессора читал лекции по поэзии и каллиграфии в Пекинском университете путей сообщения. В то время издал ряд переводов стихотворений древних китайских поэтов династий Тан, Сун и Юань, вел радиопередачу на Международном радио Китая, посвященную русской и китайской поэзии и переводу древних стихов.

Ли Цзо - лауреат ряда премий по переводу советской поэзии.

Ли Цзо.

Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на Всекитайском конкурсе переводов в Нанкине в 1990 году. Кроме того, Ли Цзо - двукратный лауреат первой премии и пятикратный обладатель второй премии на конкурсах каллиграфов. С 2012 по 2015 год в Минске прошло четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь. В 2019 году в Москве Ли Цзо принял участие в Международной юбилейной выставке каллиграфии, приуроченной к 70-летию установления дипломатических отношений России и Китая.

Ли Цзо издал серию сборников переводов поэтических произведений Древнего Китая, в числе которых "Сто лирических стихотворений Ли Бо", "Сто избранных стихотворений династии Тан", "Шедевры китайской поэзии династий Тан, Сун и Юань" и др. В настоящее время мастер Ли Цзо проживает в Минске.

Все материалы проекта "Читаем стихи династии Тан и Сун" в разделе "Мероприятия" на странице МРК ВКонтакте.

区块链潮水；

互联网风云。

Блокчейн, как вешние воды,

Интернет, как облака под ветром!

Ли Цзо

Фото: Каллиграфия: Ли Цзо

（奥运之光）运动使人类感到生命的力量，竞赛使我们共同追逐和向往。

公平存在于遵守法规的严谨，让我们争取更高，更快，更强！

Спорт придает жизненную силу всему человечеству, соревнования - это вечное стремление к новым высотам. Справедливость и строгие правила воплощают Олимпийский девиз - быстрее, выше, сильнее!

祝：冬奥会圆满成功，并祝：世界和平，健康，幸福！

Желаю успеха Олимпиаде!

Желаю всем мира, здоровья и счастья!

注释：书法作品：福寿康宁。

Каллиграфическое новогоднее пожелание: счастье, долголетие, здоровье, покой!

В мире Восточная Азия Китай Культура Литература Окно в Китай

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