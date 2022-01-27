Кот вернулся к хозяевам спустя 11 лет после пропажи

👏👏😻Fergus the cat who went missing more than 11 years ago has been reunited with his humans after being identified by a microchip! #Scotland #cats #CatsOfTwitter 🐈https://t.co/bJeeGMjvb6 pic.twitter.com/Jm1p2kG4dr — Samson🐱 #BeKind ❤ (@MeowMiya88) January 27, 2022

На северо-востоке Шотландии домашний кот Фергюс вернулся к своим хозяевам спустя 11 лет после пропажи. Он исчез в конце 2010 года и был найден в 120 километрах от своего дома.

Фергюса обнаружил волонтер, пишет BBC. Кот слонялся вокруг центра по переработке отходов в течение нескольких месяцев. Опознать питомца и найти его хозяев удалось по микрочипу. По всей видимости, он уехал так далеко случайно на каком-то транспорте.

Хозяйка кота была крайне удивлена тому, что Фергюс нашелся. Она рассказала, что кот жил у них четыре года и часто пропадал на несколько дней, но потом возвращался самостоятельно. Однажды он исчез, и хозяева решили, что с животным что-то случилось.

Фергюса вернули домой и познакомили с другим котом, которого успели завести его хозяева. Вскоре он привык к прежним владельцам. "Мы так благодарны неравнодушным людям благодаря которым Фергюс вернулся! У него такая блестящая шерсть, он такой дружелюбный - невозможно поверить, что кот жил все это время на улице", - призналась хозяйка Фиона Муттер.