Медведев назвал проблемы с производством в РФ препаратов против инфекций

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте по науке и образованию, чтобы обсудить концепцию российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания.

"Пандемия показала, как важно заранее готовиться к отражению подобных угроз. Эти угрозы никуда не исчезают, они трансформируются", - подчеркнул он, добавив, что никто не сомневается в возможности появления в будущем новых опасных заболеваний. Благодаря новой платформе в нашей стране смогут в случае необходимости быстро разрабатывать и производить в необходимых количествах лекарственные препараты для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Проблем в этой сфере у России много, признал Медведев. По-прежнему не хватает кадров и компетенций, недостаточно лабораторий для проведения доклинических исследований, не созданы условия для производства критически важного оборудования, сырья и материалов. Возникают трудности с оперативным выводом отечественных препаратов на российский рынок.

Слабо выстроено взаимодействие с международными организациями, которые формируют современные и признаваемые ведущими странами стандарты качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, обратил внимание замглавы Совбеза. "Мы можем долго сетовать на политизированность каких-то процессов, на конкуренцию со стороны производителей основных лекарственных препаратов, но все равно нам нужно с такими организациями работать, иначе нас никто не увидит в этом мире", - сказал Дмитрий Медведев.