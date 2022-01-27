Минобороны рассекретило архивные документы об ополченцах Ленинграда

Именно в этот день в 1944 году советские войска полностью сняли блокаду с Ленинграда. 872 дня город, в котором не хватало продовольствия, который постоянно подвергался обстрелам и бомбардировкам, не просто жил, а оказывал упорное сопротивление фашистам. Несколько сотен тысяч ленинградцев ушли на фронт добровольцами. Многие записались в народное ополчение. Такие отряды позже были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии, участвовавшие в обороне Ленинграда и прорыве блокады. Служившие там люди стояли насмерть. Именами этих героев названы улицы и районы города на Неве.

О мужестве добровольцев рассказывают рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России. Они и легли в основу нового историко-познавательного раздела. Там, в частности, размещены материалы, подробно рассказывающие о формировании и боевых действиях Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО. В разделе представлены страницы исторических формуляров и журналов боевых действий стрелковых дивизий, образованных из добровольческих соединений. Опубликованы наградные материалы на героев-добровольцев, чьими именами названы улицы города-героя. Есть постановления военных советов Северного, а затем Ленинградского фронтов, оперативные документы по стратегической операции "Искра", результатом которой стал прорыв в 1943 году блокады Ленинграда.

Фото: Минобороны РФ

Планировали операцию тщательно и заблаговременно. О чем свидетельствует приказ Ставки Верховного Главнокомандования от 8 декабря 1942 года. Вот как там изложен замысел предстоящих боевых действий: "Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург - таким образом разбить осаду гор. Ленинграда, к исходу января 1943 года операцию закончить. Закрепившись прочной обороной на линии р. Мойка, пос. Михайловский, Тортолово, обеспечить коммуникации Ленинградского фронта, после чего войскам дать 10-дневный отдых".

Как был реализован этот замысел можно узнать из журналов боевых действий 67-й армии и 45-й гвардейской стрелковой дивизии. Там упоминаются стрелковые дивизии, бывшие в первые дни войны соединениями народного ополчения. Так, 86-й дивизии (ранее 4-я Ленинградская дивизия народного ополчения) была поставлена задача блокировать Шлиссельбург и уничтожить там противника. А это приказ 13-й дивизии (ранее 5-я Ленинградская дивизия народного ополчения): "Быть в готовности развития успеха совместно с частями 45-й ГвСД в направлении Кустолово".

Фото: Минобороны РФ

Надо сказать, что успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград. Наши войска прорвали блокаду, устранили угрозу соединения немецких и финских частей. После чего инициатива полностью перешла в руки советского командования, что и позволило затем полностью снять блокаду Ленинграда.

Однако вернемся к добровольцам города на Неве. В архивных документах сообщается о необходимости к 10 июля 1941 года из рабочих, служащих и интеллигенции сформировать армию. Набор в туда проходил в добровольном порядке из людей в возрасте от 18 до 40 лет. Так началась история и боевой путь Ленинградской армии народного ополчения. Несмотря на краткосрочную военную подготовку, ее бойцы воевали умело. Об этом, к примеру, свидетельствует донесение политуправления Ленинградского фронта за 10 сентября 1941 года. Там сообщается: "Удачно действует 4-я дивизия народного ополчения. 3 сентября 2-й СП этой дивизии с боем занял дер. Усть-Тосна. В ночь на 4 сентября 3-й СП форсировал реку Тосно и овладел деревней Покровское. Противник понес большие потери в людях и материальной части". В том же документе говорится о мужестве дружинницы Зиминой А.С. В бою 26 августа она оказала первую помощь и вынесла с поля боя 42 раненых бойца с оружием. "Будучи сама трижды ранена, дружинница не ушла в тыл, пока не были эвакуированы все раненые", - сказано в донесении.

Фото: Минобороны РФ

Как следует из исторического формуляра 86-й стрелковой дивизии (ранее 4-я Ленинградская дивизия народного ополчения), ее части сыграли заметную роль в прорыве блокады. "Дивизия с момента формирования и непосредственного участия в защите города Ленинграда от немецких захватчиков провела несколько значительных по своему масштабу и замыслу операций, способствовавших дальнейшему осуществлению задач по прорыву блокады города Ленинграда и обороне его", - отмечается в документе.

Добровольцы быстро учились военной науке и набирали боевой опыт. О том, что в обороне Ленинграда они сыграли важную роль, а их подвиги не забыты, - свидетельств немало. Например, одна из улиц в Адмиралтейском районе города названа в честь сапера 189-й стрелковой дивизии красноармейца Павла Лабутина. Простой рабочий, он добровольцем отправился на фронт и ради товарищей пожертвовал своей жизнь.

Фото: Минобороны РФ

В представлении Лабутина к званию Героя Советского Союза так описан его подвиг. "В самый разгар атаки справа открыл огонь по атакующим бойцам фашистский пулемет. Бойцы начали нести потери, появились признаки замешательства, пулемет начал грозить успеху подразделения. Сапер Лабутин выдвинулся вперед, приготовил единственную оставшуюся в руках гранату и, несмотря на губительный огонь, опасность, приблизился к амбразуре и бросил в нее гранату, - читаем в документе. - Пулемет замолчал на мгновение, но опять заговорил. Бесстрашный коммунист сапер Лабутин бросился к амбразуре еще раз, но уже без гранаты, а с целью закрыть амбразуру своим телом и тем самым способствовать успеху боя. Приблизившись к амбразуре, Лабутин ухватился за ствол стрелявшего фашистского пулемета и в этот момент был ранен в сердце смертельно. Рота продолжала атаку благодаря мужественному поступку Лабутина и выполнила задачу по захвату вражеских траншей".

Таких архивных свидетельств мужества и стойкости защитников Ленинграда в новом разделе немало. Как подчеркивают в Минобороны РФ, публикуя их, рассказывая языком документов о действиях под Ленинградом соединений народного ополчения и воинов-добровольцев, ведомство таким образом не только занимается военно-патриотическим просвещением, но и заботится об охране и защите исторической правды, противодействии фальсификации истории.