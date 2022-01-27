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27.01.2022 16:06
Рубрика: Культура

На BBC Studios Showcase обсудят будущие тренды киноиндустрии

Текст: Сусанна Альперина
Выставка BBC Studios Showcase - одно из самых заметных мероприятий в мире мирового контента - пройдет в 2022 году с 28 февраля по 2 марта в онлайн-формате.
Фото: Toby Melville/ REUTERS Фото: Toby Melville/ REUTERS
Фото: Toby Melville/ REUTERS

В Showcase 2022 примут участие генеральный директор BBC Тим Дэйви и генеральный директор BBC Studios Том Фасселл, которые совместно с директором по контенту BBC Шарлоттой Мур обсудят будущие тренды в области контента и направление развития проектов. Само мероприятие - закрытое. Однако же стало известно, какие именно проекты будут на нем представлены. И программу можно назвать звездной. Так, например, на Showcase будут новые проекты от ведущих британских авторов и создателей контента, среди которых Салли Уэйнрайт, Баша Дорана и Дейзи Мэй Купер.

Фото: kinopoisk.ru
Чего ждать от британского сериала "Ночные вызовы"

В числе проектов, подробности о которых предстоит узнать участникам мероприятия: сериалы "Жизнь после жизни" (Life After Life), третий сезон "Счастливой долины" (Happy Valley) , "Рождение Дэниела Ф. Харриса" (The Birth of Daniel F. Harris), "Рыцарство" (Chivalry), "Настроение" (Mood), второй сезон "Нарушителей" (The Outlaws), "Избегание" (Avoidance), "Я ненавижу тебя" (I Hate You). А также документальные сериалы "Запретная Америка" Луи Терру (Forbidden America), "Фрида" (Frida), "Захватывающая Земля" (Spectacular Earth), знаковые сериалы о естествознании - "Династии-2" (Dynasties II) и "Замерзшая планета - 2" (Frozen Planet II), мультфильм "Блюи" (Bluey) и новые игровые форматы - "Фонд-сюрприз" (Surprize Fund) и "Клуб 1%" (The 1% Club).

Учитывая успех Showcase 2021, собравшей самую большую аудиторию за всю историю мероприятия, в этом году BBC Studios вновь выбирает для 46-й выставки онлайн-формат. Это позволит клиентам со всего мира стать полноценными участниками Showcase 2022, независимо от их местонахождения и в удобное для них время.

В рамках мероприятия будут организованы жанровые сессии, знакомящие участников с индустриальными трендами, а также премиальным контентом, который доступен для приобретения или партнерского участия. Специальные сессии пройдут под руководством приглашенных звезд и популярных ведущих, в числе которых Клаудиа Уинклман, Клара Амфо и Анита Рани.

Рассмотрим подробнее, кто и что расскажет на Showcase 2022:

- Салли Уэйнрайт поделится эксклюзивными деталями третьего и последнего сезона сериала "Счастливая долина" (Happy Valley), отмеченного несколькими наградами BAFTA.

- Продюсеры "Династий 2" (Dynasties II) расскажут об местах съемок грядущей яркой премьеры, посвященной миру животных.

- Дейзи Мэй Купер и Селин Хизли познакомят участников со своим новым комедийным триллером о материнской паранойе и навязчивой дружбе.

- Ромеш Ранганатан поделится анонсом своего готовящегося к выходу комедийного сериала "Избегание" (Avoidance).

- Сценаристы "Отравлений в Солсбери" (The Salisbury Poisonings) и готовящегося к премьере фильма "Фригард" (Freeguard) Адам Паттерсон и Деклан Лоун расскажут об их новой криминальной драме "Голубые огни" (Blue Lights).

- Николь Лекки приоткроет завесу тайны новой драмы "Настроение" (MOOD), снятой по мотивам ее хорошо принятой критиками пьесы для лондонского театра "Ройал-Корт".

- Известный драматург Баш Доран и лауреат множества премий режиссер Джон Кроули обсудят экранизацию знаменитого романа Кейт Аткинсон "Жизнь после жизни" (Life After Life).

Фото: Видеосервис START
Российских зрителей ждет более 400 новых сериалов в 2022 году

- Комик и телеведущий из Великобритании Ли Мак поговорит с соавторами захватывающего игрового шоу, представленного в новом формате, от Magnum Media - "Клуб 1%" (The 1% Club).

- Ведущие Top Gear расскажут о том, что ждет зрителей в 32-м сезоне.

- Наконец, участники станут свидетелями интервью со звездами нового комедийного сериала от создателей "Ужина в пятницу вечером" (Friday Night Dinner) "Я ненавижу тебя" (I Hate You) - Таней Рейнольдс ("Половое воспитание" (Sex Education) ) и Мелиссой Сэйнт.

Также в этом году будет организована сессия, посвященная предстоящей яркой премьере Отдела естествознания BBC Studios - "Замерзшая планета - 2" (Frozen Planet II). Спустя 11 лет после выхода новаторского первого сериала съемочная группа поделится эксклюзивными кадрами с мест съемки, которые перенесут зрителей в неожиданные места и познакомят с новыми яркими персонажами.

О других новинках, которые будут анонсированы на BBC Studios Showcase, "РГ" расскажет в деталях 28 февраля, в день открытия выставки.

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