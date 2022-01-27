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27.01.2022 13:36
Рубрика: Культура

На канале "Культура" покажут "архивный детектив" "Мотивы Моисея Береговского"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: предоставлено пресс-службой фильма "Мотивы Моисея Береговского" Фото: предоставлено пресс-службой фильма "Мотивы Моисея Береговского"
Фото: предоставлено пресс-службой фильма "Мотивы Моисея Береговского"

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. На канале "Культура" сегодня покажут новый фильм режиссера Елены Якович "Мотивы Моисея Береговского". Эфир - в 22:15. 23 января в ЦДК в рамках Недели памяти это кино показали небольшому количеству людей. Часто пишут слово "уникальный" по отношению к фильмам и сериалам, хотя они таковыми и не являются. Но вот эта работа действительно уникальна, и у зрителя есть редкая возможность такое кино посмотреть. Идет оно всего 80 минут.

По жанру картина - архивный детектив. Она - о человеке, который всю жизнь собирал еврейский фольклор на Украине. Моисей Береговский - музыкант и исследователь, начал свое дело в двадцатых годах ХХ века и закончил в пятидесятые, потому что его за это посадили и отправили в сталинский лагерь. Те, кого он записывал на восковые валики фонографа, были расстреляны. И получилось так, что он спас музыкальное наследие истребленной нацистами цивилизации, но заплатил за это жизнью.

Фото: iStock
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1200 хрупких фоноваликов чудом пережили войну и репрессии, Гитлера и Сталина. Они были обнаружены в Киеве в 1990-х - и зазвучали голоса Шолом-Алейхема и Михоэлса, мелодия безвестных попрошаек, записанная Береговским и увезенная в Нью-Йорк Германом Яблоковым, чтобы стать основой легендарного мюзикла "Папиросен", тысячи голосов людей, говоривших на идиш и сгоревших в пламени Холокоста...

Фото: предоставлено пресс-службой фильма "Мотивы Моисея Береговского"

Авторы фильма были первыми, кому разрешили снимать фоновалики из собрания Моисея Береговского в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. Специально для фильма были считаны и оцифрованы песни гетто и лагерей, записанные им в 1944-45 годах в только что освобожденной от румын Транснистрии - у тех немногих, кто вернулся. Они прозвучат в фильме впервые. Съемки картины, работа над которой велась три года, продолжились в Научно-исследовательском институте языка идиш (ИВО) в Нью-Йорке и в Российском Институте истории искусств в Санкт-Петербурге, куда попали части архива Береговского.

Фото: предоставлено пресс-службой фильма "Мотивы Моисея Береговского"

Моисей Береговский успел собрать не просто выдающуюся коллекцию. Перед Второй мировой войной, во время Катастрофы и сразу после никто, кроме него, не осуществил подобный проект, не собрал столько музыки и не написал так много о ней. Никто не сделал этого в Польше, где было больше всего евреев. Никто не совершил этого ни в Беларуси, ни в других местах. Поэтому труд Береговского стал памятником всему восточно-европейскому еврейству.

Съемочная группа проехала по Украине дорогами довоенных и послевоенных экспедиций Береговского вместе с его внучкой Еленой Баевской и руководителем ансамбля Klezmerata Fiorentina Игорем Полесицким (Флоренция), которого с этой музыкой связывает семейная история. Записали рассказы свидетелей Холокоста, детей депортированных из Бессарабии в Транснистрию. В частности, переворачивающий душу рассказ драматурга Александра Гельмана, чье детство прошло в гетто Бершади.

Фото: предоставлено пресс-службой фильма "Мотивы Моисея Береговского"
Фото: ХРОНИКИ КАТАСТРОФЫ/ youtube.com
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Фильм снимался также в Тайшете и Вяхиревке, в местах Озерлага, куда Береговского как "безродного космополита" отправили в 1950-м. Его внучка прочитала отрывки из обнаруженных во время работы в семейном архиве лагерных писем деда.

География фильма обширна - не только Россия и Украина, но и Италия, США, Канада, Израиль. Потому что сегодня мелодии, записанные Береговским, звучат по всему миру. В 2019 году проект Yiddish Glory, построенный на текстах времен войны из собрания Береговского, был номинирован на Grammy. В фильме участвуют его создатели - профессор Университета Торонто Анна Штерншис и Псой Короленко.

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