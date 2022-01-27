Найден мертвым актер из "Мелроуз-Плейс" Морган Стивенс

Американский актер кино и ТВ Морган Стивенс, Ник Даймонд из культовой молодежной "мыльной оперы" "Мелроуз-Плейс", скончался в возрасте 70 лет в Калифорнии.

Как рапортует TMZ, со ссылкой на источник, соседи вызвали соответствующие службы в дом артиста после того, как не видели Стивенса несколько дней. Прибывшие обнаружили Моргана бездыханным на полу собственной кухни. Все, что им оставалось, - констатировать смерть. Наступила она, предварительно, в силу естественных причин - никакой криминальной составляющей в происшествии не усмотрено.

Стивенс родился в 1951-м в Теннеси и после окончания колледжа направился в Голливуд. Как выяснится - не зря. Сниматься начал в 70-м, дебютировав как статист в "Отряде "Стиляги". Далее - десятки важных шоу: "Уолтоны", "Слава", "Лодка любви", "Воздушный волк", "Частный агент Магнум", "Секретный агент Макгайвер", "Отель", "Она написала убийство", "Крутой Уокер".