Названы самые популярные актеры советского кино

Киностудия "Мосфильм", которой 30 января 2022 года исполнится 98 лет, вместе с телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция" составили рейтинг самых узнаваемых актеров советского кино.

Неожиданностей не произошло. Четверо из пяти лидеров Топ-5 - к тому же еще и поющие артисты, а песни в их исполнении столь же любимы нами, как и роли в кино.

Опрос на этот раз проводился и на улицах Москвы, и онлайн - его участников просили назвать советских актеров, показав им множество фотографий. Самым узнаваемым и популярным оказался Юрий Никулин (актер, собиратель анекдотов, в свободное от съемок время - клоун, а затем директор Московского цирка на Цветном бульваре). Его назвали 97 процентов опрошенных.

Большинство респондентов безошибочно узнавали актеров. А тем, кому это удавалось не часто, было от 18 до 35 лет - значит, не смотрят советское кино, даже его "Золотую коллекцию". При этом, в Топ-10 оказались в основном актеры, сыгравшие свои лучшие роли в 60-80-е годы. А более ранний период советского кино опрошенным был известен, увы, намного меньше.

Рейтинг самых популярных актеров советского кино

(в скобках - процент узнаваемости)

Юрий Никулин - 97%

Андрей Миронов - 96%

Георгий Вицин - 94%

Николай Караченцов - 93%

Александр Абдулов - 92,5%

Евгений Леонов - 92%

Олег Табаков - 90%

Анатолий Папанов - 87%

Евгений Моргунов - 86%

Андрей Мягков - 85%

Кто-то сразу вспоминал и песни, исполненные некоторыми актерами из Топ-5 в фильмах, в которых они снимались. Вспомним их сейчас и мы.

Юрий Никулин. "Песня про зайцев" из кинофильма "Бриллиантовая рука" (более 10 миллионов просмотров на Youtube):

Андрей Миронов. "Песня о Петербурге" из кинофильма "Достояние республики"

Георгий Вицин. "Песня про клад" из "Комедии давно минувших дней" (в компании с Арчилом Гомиашвили и другими актерами)

Николай Караченцов. "Я тебя никогда не забуду" из спектакля и фильма "Юнона и Авось" (почти три миллиона просмотров)

Александр Абдулов. "Двенадцать дней" из фильма "Старый Новый год"