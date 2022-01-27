Постановление губернатора Пензенской области от 27 января 2022 года № 11 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести изменение в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), дополнив пункт 3 подпунктом 3.18 следующего содержания:

"3.18. с 27.01.2022 до улучшения эпидемиологической ситуации запретить лицам, не достигшим 18 лет:

3.18.1. посещение театров, музеев, галерей, кинотеатров, концертных залов, цирков, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, ледовых катков, концертных, досуговых, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий;

3.18.2. участие в очных занятиях в секциях, кружках и студиях;

3.18.3. входящим в состав спортивных команд, выезжать на соревнования, проводимые на территории Пензенской области, других субъектов Российской Федерации и иных государств.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







