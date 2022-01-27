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Пострадавшую от загоревшейся елки актрису Воронкову прооперировали

Новости
    27.01.2022, 11:17
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

56-летней российской актрисе кино и ТВ, актрисе Театра имени Пушкина Вере Воронковой, получившей серьезные ожоги при пожаре, сделали операцию, которая прошла успешно. "Результаты необходимых анализов хорошие", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра.

Стоит напомнить, что звезда драмы "Время танцора" пострадала, когда у нее дома загорелась новогодняя елка. В результате пожара, вызванного замыканием, пострадали актриса и ее дочь, причем Вера Александровна - тяжело.

В минувший понедельник актрису перевели из реанимации в обычную палату, где ее по-прежнему бдительно наблюдают специалисты.

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