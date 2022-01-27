Принц Уильям посвятил в рыцари исполнителя роли Пуаро Дэвида Суше

В Виндзорском замке прошло торжественное посвящение в рыцари британского актера Дэвида Суше, широко известного по роли самого каноничного Эркюля Пуаро из экранизации детективов Агаты Кристи. По информации Daily Mail, церемонию провел герцог Кембриджский, он же принц Уильям.

Дэвид Суше должен был быть посвящен в рыцари еще месяц назад, но тогда мероприятие прервала внезапная болезнь 75-летнего актера. У артиста оказался положительный текст на коронавирус, и церемонию пришлось отменить.

О присуждении ему этого почетного звания стало известно в конце 2020 года. Титул рыцаря-бакалавра за заслуги в области драматургии и благотворительности был пожалован ему в честь дня рождения королевы.

Сам Дэвид Суше в своем Twitter опубликовал короткое обращение к поклонникам, в котором поблагодарил подписчиков за щедрые комментарии по поводу данного события.