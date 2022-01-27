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Проект TheatreHD представит пьесу Тома Стоппарда "Леопольдштадт"

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    27.01.2022, 19:51
Текст:   Юлия Авакова
Фото: TheatreHD Фото: TheatreHD
Фото: TheatreHD

28 января 2022 года проект Theatre HD осуществит премьерный кинопоказ пьесы знаменитого британского драматурга Тома Стоппарда "Леопольдштадт" в постановке Патрика Марбера на сцене лондонского Wyndham's Theatre. Спектакль, получивший почетную театральную премию Лоуренса Оливье, станет доступным к просмотру на языке оригинала с русскими субтитрами в кинотеатрах более чем пятидесяти городов России.

Пьеса, написанная Стоппардом в 2018 году, основана на личном переживании драматургом трагедии первой половины XX века, оставившей глубокий след в истории и самосознании его семьи. Частично автобиографическая пьеса обязана своим названием еврейскому кварталу Вены, в котором проживают многочисленные герои - четыре поколения зажиточной семьи Мерц-Якобовичей.

Зритель становится свидетелем удивительной драмы - интимно-камерной по своему настроению и общечеловеческой - с точки зрения масштаба и значимости происходящего. Яркие представители многочисленного рода удивляют многообразием и разнонаправленностью своих увлечений и идеологических предпочтений, что отражает все многообразие палитры взглядов на светлое будущее начала-середины двадцатого века.

Эти люди стараются передать своим потомкам жизненный опыт, напитать любовью и вниманием, оградить от разочарований и повторения собственных ошибок, но ничто не может подготовить ни стариков, ни молодых, ни юных к катастрофе, волны которой начали размывать основы еле стабилизировавшейся послевоенной жизни в середине тридцатых.

А то, что произошло далее, оставило после себя ужасающую пустоту - немое горе безвинных жертв, зачастую лишенных даже имени, обращенное к свидетелям, современникам и их потомкам. И робкую надежду - на воспоминание, на память, из которых произрастает лишь один императив. Подобное не должно никогда повториться.

Расписание и более подробная информация о спектакле - на сайте организаторов.

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