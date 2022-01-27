Сергей Шойгу оценил производство военных беспилотников

В четверг, 27 января министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил готовность расположенного в подмосковной Дубне первого в России специализированного завода компании "Кронштадт" к серийному выпуску крупноразмерных беспилотников. Вместе с министром его разработки и производственные мощности оценивали глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Особый интерес Шойгу к тяжелым беспилотникам самолетного типа понятен. Вооруженные конфликты последних лет доказали высокую боевую эффективность таких ударных средств. По мощности и результативности их атаки эксперты сравнивают с применением современных высокоточных ракетных комплексов. Российской армии без тяжелых дронов не обойтись, поэтому их серийное производство рассматривают в минобороны как приоритетную задачу. Завод в Дубне, похоже, волне способен участвовать в ее решении. Причем делать это на высоком технологическом уровне.

Так, в цехе полимерно-композиционных материалов гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков доложил министру обороны, что до 90 процентов деталей дронов изготовлены из современных композитов. Полимеры, в частности, широко используются при производстве разведывательно-ударных беспилотников "Орион".

Есть у них и другие ценные особенности. Шойгу показали первый летный образец такого дрона с антенной спутниковой связи. Выяснилось, что наличие блока подобной аппаратуры позволяет существенно увеличить дальность применения аппарата - он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

Одним "Орионом" дело не ограничивается. Шойгу рассказали, что с 2023 года компания "Кронштадт" начнет серийно поставлять в войска уже законтрактованный минобороны новый ударный беспилотник "Сириус". Он является дальнейшим развитием "Ориона", имеет два двигателя, увеличенную взлетную массу и дальность действия 3 тысячи километров.

Фото: МО РФ

На подходе - дрон радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный беспилотник "Гром". "Это концепция верного ведомого, он обеспечивает прорыв в первую очередь воздушной эшелонированной обороны. Мы готовы выполнить по нему работы в 2024 году", - пояснил министру Богатиков.

Министру обороны показали первый летный образец дрона "Орион" с антенной спутниковой связи

А главком ВКС Сергей Суровикин представил ему перспективное рабочее место оператора беспилотников - оно обеспечивает управление одновременно 16 аппаратами. Шойгу тут же сказал о необходимости создать воздушный пункт управления дровами. "В воздушном пункте управления та же аппаратура будет стоять", - заметил главком.

Производство в Дубне явно произвело на министра хорошее впечатление. По результатам осмотра он поручил гендиректору компании "Кронштадт" создать предприятие по обслуживанию поставленных в войска беспилотников и обеспечить его сотрудникам достойные условия работы и жизни, в том числе по жилью.

"Должны быть специалисты довольно высокого класса. Здесь гальваника, двигатели, сервисное обслуживание, контракты жизненного цикла. Должно быть предприятие, которое будет осуществлять экспедиционные услуги, имеется в виду выездные - там, где у нас дислоцируются воинские части, имеющие на вооружении большое количество беспилотников. Они должны туда прибывать, обслуживать, - поставил задачу Шойгу. - Дальше у нас следующий шаг - это вертолетные беспилотники, палубные беспилотники. Дальше идет разработка вооружения для беспилотников".