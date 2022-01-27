Верховный суд разъяснил, как правильно хозяину узаконить пристройку

Очень актуальную житейскую ситуацию рассмотрел Верховный суд РФ, когда изучил спор гражданки и местной власти по поводу веранды , которую собственница пристроила к своему загородному дому. Правда, веранда оказалась не единственным строением хозяйки. За домом собственницы вырос еще и очень немаленький сарай.

Верховный суд объяснил, что строения на даче и у дома можно узаконить. Но соблюдая существующие правила. Фото: Сергей Михеев

Подобных пристроек к дачам и частным домам не просто много, а очень много. Труднее найти собственника, который за годы владения недвижимостью ничего не пристраивал к своему дому. Владельцы частных домов, чтобы расширить свою недвижимость, пристраивают к жилью дополнительные объекты ввысь и вширь - мансарды, веранды и другие всевозможные постройки.

Но у части таких граждан уже после возведения дополнительных объектов могут возникнуть трудности с признанием права собственности на них. Поэтому для желающих улучшить свои дома очень важно знать, как правильно легализовать такие постройки и в каких случаях это сделать точно не удастся.

Это и объяснил Верховный суд, проверив материалы спора.

А теперь важные детали этого гражданского дела. Наша героиня, проживающая в Брянской области, расширила свой частный дом, пристроив к нему сарай и веранду.

После окончания строительства гражданка решила легализовать эти постройки. У местных чиновников она не нашла взаимопонимания, тогда собственница обратилась в суд с иском.

В зале суда, обосновывая свои требования, собственница объяснила, что возведенная недвижимость не нарушает чьих-либо прав. А еще веранда и сарай не влекут угрозы для жизни граждан. И истица была очень удивлена, когда суд ей отказал, а следующая инстанция подтвердила правильность отказа.

Брянские суды сослались на то, что пристройки к жилому дому оказались расположены на земле памятника природы регионального значения. Соответственно, возведенные сооружения нарушают права "неопределенного круга лиц" на благоприятную окружающую среду, решили первая инстанция с апелляцией.

Истица не согласилась с выводами местных судов и пошла жаловаться в Верховный суд. Там материалы дела изучили и сказали, что территории, где гражданка возвела сарай и веранду, уже больше 20 лет являются зоной особого режима. И женщина не могла об этом не знать. На этой земле новое жилищное строительство и достройки запрещены. Суд даже напомнил собственнице решение областной администрации об особом статусе этого места. В итоге Верховный суд подтвердил правильность решения своих коллег . А истице не удалось легализовать свои постройки.

Часто суды не удовлетворяют иски о собственности на самовольную постройку, если человек и не пытался ее узаконить

В каких случаях собственник сможет все-таки узаконить пристройки? Специалисты перечисляют необходимые для этого составляющие. Так гражданину надо иметь права на участок, получить разрешение на строительство и градостроительный план, "в котором будут отражены все ограничения по застройке". В спорной ситуации можно было возвести сарай и веранду как хозяйственные постройки, которые не являются объектами недвижимости.

Но в большинстве случаев суды не удовлетворяют иски о признании права собственности на самовольную постройку, если до начала строительства гражданин ничего не предпринял для легализации объекта. Надо помнить, что по нормам Градостроительного кодекса, пристройки к жилым домам могут не относиться к объектам капитального строительства. При возведении, например, навеса или гаража разрешение на строительство получать не требуется. А уже после окончания стройки надо будет лишь внести изменения в техническую документацию.

Есть ситуация, которая нередко возникает на практике. Это когда разрешение на строительство или реконструкцию не дают из-за наличия рядом с домом или дачей водоохранных и других санитарно-защитных зон. Такие "запретные" земли могут оказаться и около аэропортов.

Так что же делать собственнику? Специалисты перечислили, что должно быть у хозяина, чтобы проблем с достройкой не было. Первое - это наличие у собственника земли права на строительство объекта. Далее - соответствие параметров постройки требованиям градостроительных регламентов. И, наконец,

отсутствие нарушения прав и законных интересов других лиц и безопасность построенного объекта.

При таких спорах часто в суде встает вопрос, а были ли попытки собственника участка получить необходимую разрешительную документацию перед началом строительных работ.