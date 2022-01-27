Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Наталья Козлова 
18:46 27.01.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)

Верховный суд разъяснил, как правильно хозяину узаконить пристройку

Очень актуальную житейскую ситуацию рассмотрел Верховный суд РФ, когда изучил спор гражданки и местной власти по поводу веранды , которую собственница пристроила к своему загородному дому. Правда, веранда оказалась не единственным строением хозяйки. За домом собственницы вырос еще и очень немаленький сарай.
Верховный суд объяснил, что строения на даче и у дома можно узаконить. Но соблюдая существующие правила. Фото: Сергей Михеев Верховный суд объяснил, что строения на даче и у дома можно узаконить. Но соблюдая существующие правила. Фото: Сергей Михеев
Верховный суд объяснил, что строения на даче и у дома можно узаконить. Но соблюдая существующие правила. Фото: Сергей Михеев

Подобных пристроек к дачам и частным домам не просто много, а очень много. Труднее найти собственника, который за годы владения недвижимостью ничего не пристраивал к своему дому. Владельцы частных домов, чтобы расширить свою недвижимость, пристраивают к жилью дополнительные объекты ввысь и вширь - мансарды, веранды и другие всевозможные постройки.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Участки под коттеджные поселки пользуются ажиотажным спросом

Но у части таких граждан уже после возведения дополнительных объектов могут возникнуть трудности с признанием права собственности на них. Поэтому для желающих улучшить свои дома очень важно знать, как правильно легализовать такие постройки и в каких случаях это сделать точно не удастся.

Это и объяснил Верховный суд, проверив материалы спора.

А теперь важные детали этого гражданского дела. Наша героиня, проживающая в Брянской области, расширила свой частный дом, пристроив к нему сарай и веранду.

После окончания строительства гражданка решила легализовать эти постройки. У местных чиновников она не нашла взаимопонимания, тогда собственница обратилась в суд с иском.

В зале суда, обосновывая свои требования, собственница объяснила, что возведенная недвижимость не нарушает чьих-либо прав. А еще веранда и сарай не влекут угрозы для жизни граждан. И истица была очень удивлена, когда суд ей отказал, а следующая инстанция подтвердила правильность отказа.

Брянские суды сослались на то, что пристройки к жилому дому оказались расположены на земле памятника природы регионального значения. Соответственно, возведенные сооружения нарушают права "неопределенного круга лиц" на благоприятную окружающую среду, решили первая инстанция с апелляцией.

Истица не согласилась с выводами местных судов и пошла жаловаться в Верховный суд. Там материалы дела изучили и сказали, что территории, где гражданка возвела сарай и веранду, уже больше 20 лет являются зоной особого режима. И женщина не могла об этом не знать. На этой земле новое жилищное строительство и достройки запрещены. Суд даже напомнил собственнице решение областной администрации об особом статусе этого места. В итоге Верховный суд подтвердил правильность решения своих коллег . А истице не удалось легализовать свои постройки.

Часто суды не удовлетворяют иски о собственности на самовольную постройку, если человек и не пытался ее узаконить

В каких случаях собственник сможет все-таки узаконить пристройки? Специалисты перечисляют необходимые для этого составляющие. Так гражданину надо иметь права на участок, получить разрешение на строительство и градостроительный план, "в котором будут отражены все ограничения по застройке". В спорной ситуации можно было возвести сарай и веранду как хозяйственные постройки, которые не являются объектами недвижимости.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Росреестр рассказал, как выделять доли в недвижимости

Но в большинстве случаев суды не удовлетворяют иски о признании права собственности на самовольную постройку, если до начала строительства гражданин ничего не предпринял для легализации объекта. Надо помнить, что по нормам Градостроительного кодекса, пристройки к жилым домам могут не относиться к объектам капитального строительства. При возведении, например, навеса или гаража разрешение на строительство получать не требуется. А уже после окончания стройки надо будет лишь внести изменения в техническую документацию.

Есть ситуация, которая нередко возникает на практике. Это когда разрешение на строительство или реконструкцию не дают из-за наличия рядом с домом или дачей водоохранных и других санитарно-защитных зон. Такие "запретные" земли могут оказаться и около аэропортов.

Так что же делать собственнику? Специалисты перечислили, что должно быть у хозяина, чтобы проблем с достройкой не было. Первое - это наличие у собственника земли права на строительство объекта. Далее - соответствие параметров постройки требованиям градостроительных регламентов. И, наконец,

отсутствие нарушения прав и законных интересов других лиц и безопасность построенного объекта.

При таких спорах часто в суде встает вопрос, а были ли попытки собственника участка получить необходимую разрешительную документацию перед началом строительных работ.

Сейчас читают

Ипотека
26.01.2022

Чекунков анонсировал расширение программы "Дальневосточная ипотека"

Чекунков анонсировал расширение программы "Дальневосточная ипотека"

Программа "Дальневосточная ипотека" может быть распространена на врачей и учителей с апреля. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, сейчас проект находится на согласовании в правительстве

Жилая недвижимость
26.01.2022

Как увеличить доходы от сдачи жилья в аренду

Как увеличить доходы от сдачи жилья в аренду

Многие арендодатели, сдающие жилье в долгосрочную аренду, порой задумываются, не перевести ли недвижимость на посуточную сдачу. "РГ" спросила у эксперта, выгодно ли это, какие есть нюансы и что нужно учесть, решившись на краткосрочную аренду

26.01.2022

В России вырос спрос на капсульные квартиры

В России вырос спрос на капсульные квартиры

На российский рынок недвижимости возвращаются мини-квартиры, когда-то называемые забытым словом "гостинки". Эксперты в сфере недвижимости изучили новостройки в 70 российских городах и составили рейтинг крошечных студий и список их возможных владельцев