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Рубрика: Происшествия

В Хабаровске председатель ТСЖ осуждена за падение ворот на ребенка

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) выслушала приговор по уголовному делу. Суд признал ее виновной по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В Хабаровске во время тренировки на подростка упали футбольные ворота

16 сентября 2020 года на спортивной площадке в Индустриальном районе на 11-летнюю девочку во время игры упали незакрепленные хоккейные ворота. Ребенок получил травмы.

Установлено, что председатель ТСЖ дома не обеспечила безопасность эксплуатации этих ворот.

"При этом к ней обращались жильцы дома с просьбой об уборке ворот, однако меры приняты не были", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Суд назначил женщине один год ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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