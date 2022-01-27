В Казани проверят информацию о высаженной из автобуса девочке

Сотрудники прокуратуры организовали проверку информации о девочке, которую якобы высадили из автобуса за то, что она не смогла оплатить проезд банковской картой.

Информация об инциденте была опубликована в социальных сетях. По словам автора сообщения, девочка находилась в автобусе 91-го маршрута и хотела оплатить проезд картой "Мир". Кондуктор ответила, что платежная система находится в "черном списке", и оплата по ней в общественном транспорте не проходит. После юную пассажирку высадили из салона на улице Ершова.

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, сотрудники надзорного ведомства проверят достоверность информации и при наличии оснований примут меры реагирования.