В Самаре прокуратура начала проверку после избиения второклассницы

В Самаре прокуратура организовала проверку после конфликта между учениками второго класса школы №8, в котором пострадала девочка. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре Самарской области.

Инцидент между детьми произошел рядом со школой еще 18 января 2022 года. Трое учеников второго класса после словесной перепалки толкнули восьмилетнюю одноклассницу в сугроб. А затем начали ее бить, в том числе пинать ногами.

Конечно, родители пострадавшего ребенка решили не оставлять так этот конфликт. Да и медики, к которым обратилась за помощью семья, не могли не сообщить о множественных ушибах на теле девочки в полицию.

В школе сразу же постарались помирить детей, заверив, что серьезного конфликта не было. К ситуации подключились в минобре региона. Как заверили в ведомстве, родителей также удалось примирить, теперь ничего не мешает образовательному процессу. В школе же пришлось провести уроки дружбы, чтобы научить ребят конструктивному взаимодействию и умению гасить конфликты.