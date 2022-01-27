В Удмуртии полиция предупредила о лжесотрудниках "Госуслуг"

В Удмуртии телефонные мошенники начали работать под видом сотрудников портала "Госуслуг". Именно так аферисты пытались оформить кредит на жительницу Сарапула, сообщили в МВД региона.

Женщине позвонил неизвестный, назвавшийся представителем портала, и сообщил, что с ее личной страницы была заказана справка из налоговой для оформления займа. Предупредив о том, что такую заявку могли оформить преступники, мужчина попросил продиктовать код из СМС. По словам звонившего, это необходимо для блокировки услуги получения кредитов . Все было убедительно, и женщина сообщила информацию.

На следующий день ей вновь поступил звонок. Теперь злоумышленник оказался работником банка. Он утверждал, что займ на 200 тысяч рублей, все-таки был подтвержден. Чтобы не потерять деньги, он предложил подать письменную заявку на получение такой же суммы, а потом перевести ее на надежный счет.

Только тогда горожанка поняла, что на самом деле может стать жертвой обмана, и обратилась в полицию. Там завели дело о попытке мошенничества. В МВД посоветовали жителям подключить несколько видов идентификации для входа в "Госуслуги". Алгоритм действий размещен на самом портале.