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27.01.2022 09:50

ООО "Транснефть – Восток" повысило надежность нефтепроводных объектов

ООО "Транснефть - Восток" подвело итоги программы по модернизации, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станций (НПС) за 2021 год.
Фото: ООО "Транснефть - Восток" Фото: ООО "Транснефть - Восток"
Фото: ООО "Транснефть - Восток"

На участке от НПС-2 до НПС-7 ВСТО-1 протяженностью 430 километров выполнена реконструкция системы электрохимической защиты. В результате на теле трубы создан защитный потенциал, обеспечивающий значительное торможение коррозионных процессов.

Модернизированы три участка высоковольтных линий (ВЛ - 10 кВ) МН Омск - Иркутск и ВСТО-1 общей протяженностью более 660 километров. Это позволило повысить уровень энергетической безопасности производственной инфраструктуры.

С целью повышения надежности транспортировки нефти в 2021 году выполнено обустройство 11 защитных сооружений на линейной части нефтепроводов МН Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск, ВСТО-1. Сооружения состоят из амбаров для сбора нефти и системы траншей и валов, предназначенных для защиты объектов трубопроводов, которые потенциально могут испытывать вредное воздействие со стороны агрессивных природных явлений: высокого уровня воды в водотоках, заболоченности грунта.

Для обеспечения надежной эксплуатации производственных объектов в течение года выполнено техническое обследование 24 резервуаров суммарным объемом 977 тыс. кубометров.

В рамках программы технического перевооружения и реконструкции отремонтировано 13 электродвигателей подпорных и магистральных насосных агрегатов НПС ВСТО-1. Для повышения уровня эксплуатационной надежности оборудования на станциях проведен комплекс работ по техническому перевооружению систем приточной вентиляции магистральных насосных.

Для бесперебойного теплоснабжения производственных и административно-бытовых зданий на трех НПС и ПСП "Джалинда" Нерюнгринского РНУ отремонтированы четыре блочно-модульные котельные.

В марте 2021 года в промышленную эксплуатацию была введена единая система диспетчерского управления (ЕСДУ) для контроля и управления магистральными нефтепроводами Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск. Реализация проекта позволила централизовать оперативное управление нефтепроводами в территориальном диспетчерском пункте "Братск" и обеспечить передачу информации в центральный диспетчерский пункт ПАО "Транснефть".

Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции ООО "Транснефть - Восток" позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти, а также обеспечивать высокий уровень промышленной и экологической безопасности.

Больше официальной информации - на сайте.

Материал подготовлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"

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