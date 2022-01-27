В Томске ученик попал в больницу из-за падения из окна школы

В Томске ученик 8 класса во время перемены выпал из окна на 4 этаже здания школы №40.

- Еще до приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики "скорой", находившиеся в школе по другому вызову, - сообщает департамент здравоохранения Томской области. - В 14.40 реанимационная бригада уже выехала на место. 14-летний мальчик доставлен в больницу скорой медицинской помощи №2.

Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

- Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего, - сообщает начальник департамента образования администрации Томска Максим Савенков. - Администрация школы держит связь с родителями ученика.