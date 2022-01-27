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27.01.2022 12:23

"Россети Северный Кавказ" вернули в Ингушетии украденные киловатты на 105 млн рублей

146 фактов неучтенного потребления электроэнергии пресекли "Россети Северный Кавказ" в зоне ответственности филиала "Ингушэнерго" в 2021 году.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

За 12 месяцев регулярных рейдовых мероприятий с контрольным съемом показаний приборов учета и обследованием сетевых объектов энергетики вернули 14,5 миллиона украденных киловатт-часов. Этот объем ресурса равен месячному энергопотреблению крупнейшего города республики - Назрани (население - более 124 тысяч человек). В денежном эквиваленте сумма ущерба, причиненного электросетевому комплексу региона, составила порядка 105 миллионов рублей.

Доля населения в итоговой цифре занимает порядка 4 процентов - 580 тысяч киловатт-часов на 3,7 миллиона рублей. 96 процентов - 13,9 миллиона киловатт-часов на более 101 миллион рублей приходится на юридические лица. В регионе превалируют "набросы" на воздушные линии, нарушение целостности счетчиков, отсутствие договоров на технологическое присоединение и электроснабжение.

По каждому факту специалисты составили акты о неучтенном потреблении. Нарушившие закон потребители заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, которую могли бы получить законным путем. Сумма ущерба у юридических лиц рассчитана по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы, у физических - с применением десятикратного норматива. Кроме того, нарушители оплачивают штраф, предусмотренный действующим законодательством.

"105 миллионов рублей - это, к примеру, более 40 единиц специальной техники и автомобилей для оперативного и качественного проведения ремонтно-восстановительных работ, 420 новых трансформаторов для неэлектрифицированных районов новостроек, замена порядка 350 километров ветхого оголенного провода на надежный и безопасный самонесущий изолированный. Таким образом, "энерговоры" вводят системообразующий сектор экономики в зону повышенного риска, препятствуя реализации производственных программ обеспечения надежного электроснабжения территорий, а значит, препятствуя развитию республики", - подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев.

"Россети Северный Кавказ" напоминают об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Кроме того, неучтенное потребление ресурса напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, а самое главное - оно опасно для жизни как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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