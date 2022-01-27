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27.01.2022 13:14
Рубрика: Общество

Блокадная "русалочка": Как женщина-водолаз работала на Дороге жизни

Текст: Светлана Песоцкая
Первая в стране женщина-водолаз Нина Соколова в 1942 году руководила прокладкой по дну Ладожского озера трубопровода, по которому с Большой земли в Ленинград подавалось топливо, и кабеля, позволившего бесперебойно обеспечивать город электричеством. Эту женщину уникальной судьбы разыскали журналисты газеты "Петербургский дневник".

Нина Соколова родилась в 1912 году в Череповце. После окончания школы приехала в самом начале 30-х в Ленинград, закончила институт инженеров водного транспорта и с новеньким дипломом инженера-гидротехника попала в знаменитый ЭПРОН (экспедиция подводных работ особого назначения).

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Первым ответственным заданием стало руководство группой водолазов на строительстве порта в Сочи. И Нина сразу заявила, что, раз она отвечает за работу водолазов, то должна своими глазами видеть, что происходит под водой. Но подходящего снаряжения для нее не было, ведь оно рассчитано на физически сильных мужчин, а рост Соколовой был всего-то 157 сантиметров. Но она не отступила и отправилась на курсы водолазного дела, а также добилась, чтобы специально для нее сконструировали водолазный костюм по росту (хотя он все равно весил почти вдвое больше своей хозяйки).

В 1939 году Нина Васильевна была зачислена на военную службу в звании военинженера 3 ранга. Служила сначала на Северном флоте, а потом на Балтийском. Уже 22 июня 1941 года все сотрудники ЭПРОНа стали военнообязанными. И именно подразделению Соколовой пришлось обеспечивать работу Дороги Жизни. Например, восстанавливать (и нередко под обстрелами) поврежденные подводные коммуникации и поднимать затонувшую технику. Причем часто эта работа выполнялась так оперативно, что извлеченные из ледяной воды грузовики почти сразу же затем отправлялись в рейс.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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К весне 1942 года, несмотря на бесперебойную работу Дороги жизни, руководству города стало ясно, что достаточных запасов топлива в городе собрать так и не удалось. А ведь нужно было думать еще и про обеспечение войск. К тому же после очистки Ладоги от льда сама по себе транспортировка топлива превращалась в крайне сложную задачу. И тогда Соколова предложила план, который многим в Ленинграде показался авантюрным: проложить из Кобоны по дну озера сборный трубопровод.

В Москве решили все-таки начать строительство, как только на Ладоге сойдет лед, причем вся ответственность возлагалась на ленинградцев. Длина трассы должна была составлять около 30 километров. Срок строительства - 50 дней. И 5 мая в Кобоне уже начались подготовительные работы.

Секции труб на берегу сваркой собирали в отдельные "плети" длиной по 200 метров, потом при помощи привязанных к ним "поплавков" из бревен доставляли по воде буксирами к месту укладки, сваривали между собой на плотах и опускали на дно. А затем водолазы проходили вдоль собранной "нитки" и фиксировали ее на месте.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
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Работать приходилось чуть ли не круглосуточно, и это при постоянных обстрелах, скудном пайке и ладожских штормах, которые весной и в начале лета особенно часты. Нина Васильевна опускалась на дно вместе с водолазами практически ежедневно, контролируя ход работ. И трубопровод был построен раньше намеченного срока - всего за 41 день! По крайней мере, топливная блокада Ленинграда была прорвана. А немцы, кстати, так об этом и не узнали.

В сентябре Нина Васильевна Соколова возглавляла следующую важнейшую для города операцию - прокладку электрического кабеля. Технология работ была похожей: фрагменты кабеля доставлялись к месту сборки на барже и соединялись между собой муфтами, сделанными из свинцовых полос. Причем каждая такая муфта весила около 200 килограммов.

И вновь было совершено немыслимое: на укладку и монтаж 23-километрового подводного кабеля ушло всего 47 суток. 23 сентября 1942 года в блокированный город начало поступать электричество. Кстати, во время выполнения этого задания Соколова от близкого разрыва снаряда получила контузию и осколочное ранение в руку и ногу, но оставаться в госпитале не захотела.

Войну Соколова закончила уже в чине инженера-подполковника. Но продолжала напряженно трудиться вместе с водолазами, восстанавливая разрушенное хозяйство. Например, ее отряд разминировал турбины и водосливы Свирской ГЭС. А ведь еще были командировки в Ригу, Таллин, Ростов-на-Дону. В отставку (уже в звании инженера-полковника) Нина Васильевна вышла в 1958 году, перейдя на преподавательскую работу в училище им. Фрунзе и Высшее военно-инженерное техническое училище.

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